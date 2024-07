Autarquia tenta resolver falhas no abastecimento de água no Arco da Calheta

A Câmara Municipal da Calheta informa que tem intensificado os esforços para resolver as falhas no abastecimento de água que têm se verificado na freguesia do Arco da Calheta.

Entretanto, os Bombeiros Voluntários da Calheta têm transportado água de outras áreas do concelho de forma a garantir o acesso deste bem aos habitantes do Arco.

Leia a nota de imprensa do munícipio calhetense:

“A Câmara Municipal da Calheta informa que têm ocorrido falhas no abastecimento de água potável na freguesia do Arco da Calheta. As equipas técnicas estão no terreno a trabalhar arduamente para resolver o problema que deverá estar relacionado, por um lado, com a escassez de água nas captações das nascentes e, por outro, com o consumo excessivo de água potável que é sempre mais notório nesta época do ano. Além disso, está também a ser verificada a possibilidade de existirem fugas ou derrames de água na rede.

Para assegurar o fornecimento de água nesta freguesia, a Câmara Municipal tem contado com o precioso apoio da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e dos Bombeiros Voluntários da Calheta que, para mitigar a situação, têm transportado água de outras localidades do concelho, nomeadamente da Ponta do Pargo e do Estreito da Calheta, de forma a garantir que todos tenham acesso a este bem essencial.

O Município agradece a compreensão de todos pelos eventuais transtornos causados, sendo que para evitar problemas maiores, a Autarquia apela à poupança da água e pede que a sua utilização seja restrita ao essencial.”