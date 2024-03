A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em colaboração com a Madeira Parques Empresariais (MPE), realizou hoje uma ação de reflorestação nos terrenos do Parque Empresarial de Câmara de Lobos, situado no Garachico. Esta iniciativa contou com o apoio do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que cedeu espécies endémicas como faias e loureiros.

O evento, que teve lugar nesta semana dedicada ao Dia Mundial da Árvore e ao Dia Internacional das Florestas, reuniu alunos do 1º ciclo da Escola EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos, promovendo o envolvimento da comunidade escolar na preservação ambiental.

Esta ação visa não penas recordar a importância vital das plantas na preservação do meio ambiente, mas também enfatizar o seu papel na melhoria da qualidade de vida humana. Além de fornecerem oxigénio e absorverem dióxido de carbono, as árvores desempenham um papel fundamental na regulação do clima e na prevenção da erosão do solo.

Ao sensibilizar, especialmente as crianças, sobre a importância das árvores e a necessidade de proteger o ambiente, a iniciativa visou inspirar a comunidade a unir esforços em prol da preservação das florestas. Este compromisso reflete-se na adoção de práticas sustentáveis, uma responsabilidade que deve ser partilhada por empresas e instituições públicas.

Ao adotar essa abordagem, a ação não só contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, especificamente os ODS 13 (Ação Climática), 15 (Vida Terrestre) e 17 (Parcerias para as Metas), como também demonstra um compromisso tangível com a proteção do ambiente para as gerações futuras.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Madeira Parques Empresariais estendem os seus agradecimentos a todos os envolvidos nesta ação, pelo seu contributo na preservação do nosso planeta e na promoção de um futuro sustentável.