O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, vereadores da autarquia, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, e técnicos municipais visitaram, hoje, os trabalhos decorrentes da empreitada de execução de redes de saneamento e de água potável nas freguesias do Caniço e Camacha.

“Estes trabalhos no Caminho dos Tanques – Caniço, e que estão em fase de conclusão, totalizam o valor de 212.000,00€ e englobam trabalhos no Caminho da Boca da Cal, Vereda Nova do Cristo Rei, Estrada João Gonçalves Zarco, Rua da Paz , Estrada do Garajau e Rua Alexandre Herculano na freguesia do Caniço e Caminho da Portela na freguesia da Camacha”, refere nota da autarquia enviada à redação.