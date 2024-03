Atualização preliminar do diagnóstico social de Câmara de Lobos apresentados ao Conselho Municipal de Juventude

Foram, ontem, apresentados, na reunião do Conselho Municipal de Juventude, que decorreu na Residência Artística do Ilhéu – Lá em Cima, guns dados preliminares, relacionados com a juventude, provenientes da atualização em curso do Diagnóstico Social de Câmara de Lobos.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este documento estratégico, cuja primeira versão remonta a 2015, tem como objetivo principal “oferecer um entendimento abrangente do território e servir como guia para o desenvolvimento social local”.

Entre os dados revelados, destaca-se o envolvimento ativo dos jovens no processo de atualização do diagnóstico, representando cerca de 45% do total de participantes.

Outras preocupações levantadas pelos jovens que participaram do estudo foram questões como o acesso à habitação, a necessidade de uma comunicação mais eficaz por parte das entidades com os jovens, de forma a maximizar sua participação ativa na comunidade e a preocupação com as questões ambientais.

Por seu turno, Sónia Pereira, vereadora com o pelouro da Juventude, enalteceu a importância desta participação significativa dos jovens na atualização deste documento.

”É fundamental compreendermos as preocupações e perspetivas da nossa juventude para podermos desenvolver políticas eficazes que atendam às suas necessidades. Estamos empenhados em criar um ambiente inclusivo e favorável ao crescimento e desenvolvimento dos jovens em Câmara de Lobos”, garantiu.

Durante a sessão, que contou ainda com a presença de Fernandes, do Núcleo da Região Autónoma da Madeira da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, que se encontra a coordenar esta atualização, foi também apresentado o programa da Semana da Juventude de Câmara de Lobos, que ocorrerá entre os dias 29 de julho e 1 de agosto.

Recorde-se que este evento visa promover a participação e integração dos jovens na comunidade e incluirá uma variedade de atividades, como jogos interfreguesias, sunset em catamarã, apresentação de ideias vencedoras da iniciativa Banco de Ideias, concertos, sessões de cinema ao ar livre e a inauguração do Espaço Coworking.

“A Semana da Juventude proporcionará aos jovens de Câmara de Lobos a oportunidade de se envolverem em atividades significativas e celebrarem sua juventude, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento positivo da comunidade”, projeta a edilidade.