No decorrer da próxima semana, será conhecido o resultado das reuniões para a revisão da Convenção com a Ordem dos Médicos, admitiu, há momentos, o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, momentos antes de participar no encerramento das Jornadas do Internato Médico 2024, que decorrem no hospital Dr. Nélio Mendonça.

Aos jornalistas, Pedro Ramos disse que vai haver reunião para anunciar as novas medidas, o novo modelo de Convenção, que vai ser modificado. Mas Pedro Ramos não quis adiantar nem valores nem o dia do anúncio das novas medidas.