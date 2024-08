Estiveram a decorrer, na Casa do Povo de São Roque do Faial, as atividades de verão destinadas a crianças dos sete aos 14 anos residentes em São Roque do Faial. As atividades tiveram início a 3 de julho e terminam hoje, com a ida ao Aquaparque da Madeira.

Das atividades desenvolvidas , a Casa do Povo destaca, em nota de imprensa, as idas à Praia do Faial e Piscinas do Porto da Cruz, visita a locais emblemáticos da freguesia, visita ao Parque Temático da Madeira e várias sessões de formação na área da culinária. “Os participantes tiveram oportunidade de praticar atividades físicas dinamizadas pela União Desportiva de Santana com destaque para o Badmington e o Tiro ao Alvo”, conta a mesma nota. Os Bombeiros de Santana, deslocaram-se a São Roque do Faial onde fizeram algumas demonstrações do seu trabalho e proporcionaram uma sessão de formação para as crianças e jovens.

“Uma vez que funciona nas nossas instalações um Centro de Convívio para idosos, algumas das iniciativas envolveram, para além das crianças e jovens, alguns idosos, proporcionando assim a intergeracionalidade”, conta ainda.

Os objetivos da instituição com as atividades de verão foram “ocupar os tempos livres das crianças e jovens e proporcionar-lhes momentos de convívio e confraternização, para além de poderem adquirir outros saberes.”

“Infelizmente, este ano não podemos contar com o apoio da Câmara de Santana na cedência do transporte, e por essa razão algumas das atividades não puderam ser concretizadas, nomeadamente a visita à Quinta Pedagógica dos Prazeres e à Praia da Calheta”, lamenta ainda a instituição.

Para a organização destas iniciativas, a Casa do Povo conta com o apoio de várias instituições, nomeadamente: do Governo Regional da Madeira através da Direção de Serviços da Ruralidade, da União Desportiva de Santana, do Aquaparque da Madeira, do Parque Temático da Madeira e dos Bombeiros Voluntários de Santana.