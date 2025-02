Edgar Silva, cabeça de lista da CDU-Madeira às legislativas regionais de 23 de março, apelou hoje ao voto de confiança dos madeirenses nesta coligação, sublinhado que até os adversários reconhecem que o trabalho desta força política faz falta no parlamento.

O candidato discursava na apresentação da lista, composta por sete elementos, que decorreu na sede do Sindicato da Hotelaria, no Funchal, que contou com a presença do secretário-geral do Partido Comunista Português, Paulo Raimundo.

Lista da CDU

1. Edgar Silva

2. Ricardo Lume

3. Sílvia Vasconcelos

4. Maria José afonseca

5. Duarte Martins

6. Marco Fernandes (Os Verdes)

7. Helena Câmara (Juventude CDU)