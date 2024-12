A Associação Sem Limites - Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais enaltece um “gesto de solidariedade que enaltece os valores da inclusão e da empatia” que ocorreu no passado domingo, dia 1 de dezembro, para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é comemorada no dia 3 do corrente mês.

“A Fundação Marítimo Centenário, através das suas ações solidárias, proporcionou momentos de grande significado ao incluir crianças com limitações na abertura do jogo e, mais tarde, ao entregar uma significativa quantidade de tampinhas plásticas no âmbito da nossa campanha ‘Dê uma Tampa à Indiferença’”, realça a Associação.

Assim, a APPNE – Associação Sem Limites expressa a sua gratidão à Fundação Marítimo Centenário e a todos os intervenientes que contribuíram para o sucesso desta iniciativa.

“O compromisso demostrado por esta entidade é a prova de que, juntos podem os fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A Campanha “Dê uma Tampa à Indiferença” é muito mais do que a simples recolha de tampinhas, pois, cada tampa simboliza um ato de solidariedade e representa uma contribuição direta para a aquisição de material ortopédico, que é fundamental para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência”, evidencia.

Para a Associação, este gesto “é um exemplo claro de como pequenas ações, realizadas de forma coletiva, têm um impacto imenso.

“A mensagem que queremos deixar é que: a deficiência não define uma pessoa, mas sim as barreiras que a sociedade impõe, e, é através de iniciativas como estas que conseguimos derrubar essas barreiras e construir uma sociedade mais inclusiva e solidária. O nosso muito, Obrigada a todos os que contribuem para um futuro mais inclusivo”, remata.