A 64.ª Assembleia-Geral da Medcruise, a Associação dos Portos de Cruzeiros do Mediterrâneo e mares adjacentes que decorre em Tarragona, em Espanha, aprovou por larga maioria a criação da Região Atlântica no âmbito desta associação.

A presidente do Conselho de Administração da APRAM, S.A. que participa nesta assembleia geral vê “com muita satisfação a concretização deste objetivo dos portos do corredor atlântico que ambicionavam integrar a direção da Medcruise, onde agora será dada maior visibilidade a este itinerário e às 11 Autoridades Portuárias que representam estes portos e as suas especificidades. E naturalmente, terão maior intervenção na estratégia e organização desta associação. Já durante a pandemia este foi um dos pontos que foi a votação e na altura, foi vetado.”

Paula Cabaço lembra que a posição dos portos do corredor atlântico foi reforçada numa reunião conjunta que decorreu o ano passado na Seatrade de Hamburgo.

A nova Região Atlântica da Medcruise integra portos de Portugal, Espanha e Cabo Verde, nomeadamente Madeira, Açores, Portimão, Leixões, Lisboa, Cadiz, Huelva, Tenerife, Las Palmas, os Puertos Canarios, instituição onde estão representados os pequenos portos daquele arquipélago e como já referido, Cabo Verde. A Região Atlântica da Medcruise foi aprovada por 43 dos 54 portos votantes.

A 64.ª Assembleia-Geral da Medcruise teve início no passado dia 11 deste mês de junho e decorre até amanhã, sexta-feira, juntando diferentes parceiros da indústria de cruzeiros que debatem os desafios e as oportunidades do setor.

A presidente do CA da APRAM revela que no âmbito das várias reuniões de trabalho que manteve durante o dia de hoje, pode-se anunciar que “a companhia Costa vai reforçar a sua presença na Madeira no próximo ano, com um navio no itinerário das ilhas atlânticas de Canárias e Madeira, com escalas semanais no Porto do Funchal.”

Paula Cabaço que está acompanhada pela diretora comercial da APRAM, Patrícia Bairrada teve ainda reuniões com representantes de várias companhias de cruzeiro, nomeadamente a Saga Cruises, Carnival Cruise Lines, Grupo Holland America, Orient Express e Marella.