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Assista em direto ao Fórum JM no Porto Santo

    Assista em direto ao Fórum JM no Porto Santo
    O Fórum JM coloca o bombeiro no cerne do evento com um debate alusivo à Proteção Civil. Joana Sousa
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
04 Maio 2026
15:20

O JM promove, esta segunda-feira, na ilha dourada, um Fórum sobre a Proteção Civil, neste que é o Dia Regional do Bombeiro.

O evento, com início aprazado para as 15h30, tem lugar no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo e será transmitido em direto, através do Canal NAMINHATERRATV.

Assista aqui:

Refira-se que pode acompanhar a transmissão em direto nas plataformas digitais do JM.

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