O Presidente da Assembleia Municipal do Funchal e Deputados Municipais endereçaram hoje “sentidas condolências pelo falecimento do ilustre madeirense, Rui Firmino Faria Nepomuceno, democrata e autonomista, que muito deu do seu saber e do seu trabalho em prol da sociedade madeirense”.

O advogado, historiador e político madeirense Rui Nepomuceno, agraciado pelo ex-Presidente da República Cavaco Silva, morreu, esta quinta-feira, no Funchal, aos 87 anos, segundo informou a direção regional da Madeira do Partido Comunista Português (PCP).