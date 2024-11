Com a chegada do Natal ao Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, Andorinha pelo Céu, artista madeirense, recriou, a convite do centro, o tradicional jogo da memória que será oferecido a todas as crianças que visitarem o Pai Natal.

Este jogo recriado de raiz pela artista madeirense, Cristiana que desde sempre revelou um grande interesse pela cultura popular e tradicional madeirense, integrando desde pequena um dos grupos de folclore mais emblemáticos da região, conta com 10 ilustrações originais inspiradas no universo tradicional e popular madeirense: Viloa (com o traje listado mais conhecido); Vilão (com traje de seringuilha); Brinquinho; Boneca de Massa; Cestaria de Vimes; Bordado da Madeira; Carapuça; Trio de Cordofones tradicionais – braguinha, rajão e viola d’arame; Lapinha de Escadinhas e Plantas Endémicas.

É um presente que se pretende educativo, cultural e com o grande objetivo de aproximar as futuras gerações da comunidade e, claro, dos costumes locais. Será oferecido pelo Pai Natal a todas as meninas e meninos que o visitarem, ficando o momento registado em fotografia que poderão levar para casa!

Até ao dia 16 de dezembro o Pai Natal estará de 3ª a 6ª feira das 18h-20h e aos fins de semana das 11h-13h30, das 14h30 – 17h00 e das 17h30 às 20h. O Pai Natal folga à segunda-feira para ver o que andam a fazer os Duendes.

O Mini comboio, que não pode faltar neste época mágica, estará disponível até ao dia 16 de dezembro, das 18h-20h de 2ª a 6ª feira e aos fins de semana 11h-13h30, das 14h30 -17h e das 17h30 às 20h.

Qualquer umas das atividades, Casa do Pai Natal e Mini Comboio, terão um horário mais alargado após o dia 16 de dezembro que poderá ser consultado quer nas redes sociais do Forum Madeira quer no local.