Bom dia!

- Principia às 9h00 a reunião plenária desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, com 19 pontos em agenda.

- Pelas 11h00, no Centro Cívico do Estreito da Calheta, ocorre a cerimónia de entrega das bandeiras Eco Escolas aos diversos estabelecimentos de ensino do concelho.

- O presidente do Governo Regional visita, às 11h30, a empresa NeptunePirate – Assistência Náutica e Atividades Turísticas Unipessoal Lda., em Câmara de Lobos.

- Pelas 12h00, nos Claustros do Convento de Santa Clara, lançamento da emissão filatélica do Selo Comemorativo do 60.º Aniversário da Orquestra Clássica da Madeira.

- A 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais reúne às 14h30, para ouvir, em audição parlamentar, o representante da Estação de Biologia Marinha do Funchal, Manuel José Biscoito.

- Entre as 15h00 e as 17h00, no Monte Palace Madeira, pode visitar a estátua viva ‘Velhão’, no último dia da iniciativa Madeira Street Arts.

- Das 16h00 às 18h00, na Sala do Senado, piso -2 do Campus da Penteada, decorre a ação de formação Ser Voluntário, organizada pela Comissão Coordenadora de Voluntariado da Universidade da Madeira.

- Às 18h00, na Biblioteca Municipal do Funchal, é apresentado o livro ‘Professor Virgílio Pereira- Subsídios para o Estudo da Presidência da Comissão Administrativa da C. M. Funchal- 1974-1977’, de Diogo Luiz.

-No salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira realiza-se, às 21h00, o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.