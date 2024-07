Bom dia!

- Arranca às 9h45 a Semana Pedagógica, organizada pelo Serviço de Ação e Mediação Pedagógica do MUDAS.Museu, com uma deslocação à Galeria dos Prazeres, para visitar a exposição ‘ESCRAVOS.INSULAE_Do 25 Abril, 50 anos depois’.

- A partir das 10h00, na Praça do Município, haverá muita atividade física e iniciativas lúdicas.

- Às 17h00, no salão nobre do município, vai decorrer a cerimónia de homenagem a 21 trabalhadores aposentados da Câmara Municipal do Funchal.

- No quinto dia da Expomadeira, no Estádio do Marítimo, o programa conta com animação, showcooking e a visita oficial do secretário das Finanças, Rogério Gouveia, às 18h00.