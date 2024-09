A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) indicou que, devido à realização de trabalhos nas redes de distribuição de água no concelho de Ribeira Brava, que visam diminuir as perdas de água, “poderão ocorrer, pontualmente, interrupções ou condicionamentos no abastecimento de água potável”.

De acordo com uma nota divulgada pela ARM, as interrupções poderão acontecer esta quinta-feira, entre as 9h00 e as 13h00, na zona da Tabua e Ribeira da Tabua.