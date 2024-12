Foi aprovado, em Assembleia de Freguesia do Caniço, a previsão orçamental para o ano de 2025 da Junta de Freguesia. Para esta previsão foram auscultadas as ideias da oposição, sendo que a coligação Cumprir Santa Cruz apresentou ideias por intermédio do CDS e o Partido Socialista, como hábito neste mandato, apresentou também as suas ideias. Foram tidas em conta algumas das sugestões, numa previsão orçamental de 436.500,00 Euros para o próximo ano. A aprovação do orçamento contou com os votos a favor do JPP e do PS e votos contra da coligação Cumprir Santa Cruz.

“Prevê-se que o mesmo orçamento aumente substancialmente no início do ano 2025, suplantando o orçamento de 2024 que foi de 591 909,38 euros. Esse aumento dever-se-á, aos contratos programa com a Câmara Municipal de Santa Cruz previstos para pequenas obras e fomento cultural, saldo da conta de gerência, candidaturas do PRODERAM e PEPAC que se preveem abrir em 2025”, refere a Junta, em comunicado.

Neste orçamento continuam contemplados os apoios sociais por meio do Programa Socioeducativo, Fundo Social de Emergência, apoio às instituições da freguesia e as verbas para as escolas utilizarem em material de limpeza e expediente, bem como a manutenção da Loja solidária do Caniço.

Foi também apreciado o relatório de atividades e o fluxo de caixa onde se mostrou que os eventos organizados pela Junta de freguesia, nomeadamente as duas grandes festas, Festa da Cebola e Festa Gastronómica, em virtude das candidaturas ao PRODERAM e apoio para o fomento cultural da Câmara Municipal de Santa cruz, são auto sustentáveis.

Outro ponto para deliberação foi a atribuição da toponímia à vereda do Livramento na qual foi aprovada por unanimidade. “Este Executivo está empenhado na dominialidade dos acessos públicos, o que não acontecia com a gestão PSD conforme elencado pelo deputado Rafael Carvalho em tempos na comunicação social. São várias as veredas que este Executivo está a registar e que foram ignoradas pelos executivos PSD incluindo a vereda da Canavieira”, remata.