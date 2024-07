O Grupo Parlamentar do PSD visitou, hoje, as obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, uma infraestrutura vital para a melhoria dos serviços de saúde na Região.

A porta-voz da visita, Cláudia Perestrelo, referiu que esta obra já apresenta um progresso significativo e lembrou que, no primeiro trimestre de 2025, pode contar-se com a finalização da segunda fase de trabalhos, passo possível graças à aprovação do Orçamento para 2024.

”Como podemos constatar, a obra está com um bom andamento, estamos no decorrer da segunda fase dos trabalhos. Esta segunda fase termina no primeiro trimestre do próximo ano, e, depois, inicia-se uma outra com outro tipo de trabalhos mais específicos, porque estamos a falar de uma infraestrutura de saúde e que tem todo um projeto de construção diferente de um edifício normal.”

De acordo com Cláudia Perestrelo, a construção deste novo Hospital representa, não apenas um avanço significativo na qualidade dos cuidados de saúde prestados na Região, mas também um marco no desenvolvimento socioeconómico da RAM. “Recordo que a construção deste hospital tem sido uma luta nos últimos anos e foi o concretizar de um sonho esta obra estar a se realizar. (...) É um hospital universitário, é um hospital que vai ter novas valências e que vai proporcionar novos serviços à população e que vai melhorar, ainda mais, os cuidados de saúde que já são prestados.”

A construção do hospital envolverá muitos profissionais de saúde e é essencial que o processo seja conduzido com “serenidade e estabilidade,” tal como referiu a parlamentar. “Aqui fica a nossa mensagem, de que é importante a estabilidade governativa, é importante a estabilidade parlamentar para que possam existir orçamentos, para que possam existir medidas e para que a obra continue a correr, dentro dos prazos previstos e para que tudo corra dentro daquilo que é o nosso objetivo, que é concluir a obra até 2028.”

“Apesar da importância desta obra ser evidente para todos, no momento de votação do Orçamento Regional de 2024, o PS e o JPP votaram contra este documento, colocando em causa a continuação deste projeto tão essencial”, lembra o PSD