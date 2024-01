António Fontes na Quinta Vigia

As movimentações são escassas junto à entrada da Quinta Vigia, sede da presidência do Governo Regional. Ainda assim, há uma que despertou há instantes os sentidos da comunicação social aqui presente numa manhã de aparente tranquilidade em que já se sabe da presença de Jaime Filipe Ramos no interior e numa altura em que Albuquerque já foi visto na rua, juntamente com o adjunto, Miguel Silva. Este último, também suspeito no caso de alegada corrupção.

António Fontes, presidente do Clube Naval do Funchal, foi a última pessoa a entrar na Quinta Vigia e dirigiu-se mesmo para o interior.

Não é conhecido o motivo da presença de António Fontes no local, acreditando-se poder ser uma manobra de distração para os jornalistas que não arredam pé do exterior.

Recorde-se que o PSD-M já agendou reunião de urgência para as 17h00 e o PAN-M também tem conferência agendada para as 19h00.

Recorde-se que os políticos Miguel Albuquerque e Pedro Calado, assim como os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia são arguidos num processo de alegada corrupção e favorecimentos, que atingiu o coração do poder político na Madeira.

O PAN, que sustenta o governo PSD/CDS, já ameaçou romper caso Albuquerque não se demita ou indigite outra pessoa para o substituir.