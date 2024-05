Albuquerque compromete-se a construir 1.500 novas habitações

O líder dos social-democratas comprometeu-se, hoje, a construir 1.500 novas habitações até ao fim do próximo mandato.

O candidato à presidência do Governo Regional assumiu, no Caniço, a construir mais 695 novas casas, a custos controlados, a par das 613 que já se encontram em construção na modalidade de renda acessível e das 200 que serão construídas até 2026.

As novas habitações, com IVA reduzido e na base desta modalidade, ““serão colocadas no mercado a preços 35% inferiores ao valor de mercado”.

O compromisso foi assumido, como referiu, “num concelho que não é governado pelo PSD há onze anos e onde o JPP não fez nenhuma casa até hoje e nem sequer teve a capacidade de se candidatar aos programas que, através do PRR, possibilitavam às Câmaras construir habitações”. Mais acrescentou que, no Caniço, já estão a ser construídas 84 habitações.

Miguel Albuquerque fez questão de frisar que “todas as promessas feitas até agora serão, tal como sempre, para cumprir”. “As nossas promessas estão contabilizadas, são consistentes, são sustentáveis do ponto de vista financeiro e são todas exequíveis”, esclareceu, sublinhando que o PSD/M “só se compromete com aquilo que pode cumprir, ao contrário do PS/M, cujas propostas, para serem efetivamente executadas, precisariam de mais dois Orçamentos”.

Ainda em reação às críticas da oposição, designadamente do BE e do PCP, afirmou que, “ao contrário destes partidos”, é defende “a liberdade política e o pluralismo”, distanciando-se “destes partidos, que defendem ideologias totalitárias, Estados autoritários e ditaduras”.