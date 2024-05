O PAN Madeira, através da candidatura “Força da Natureza”, encabeçada por Mónica Freitas, aproveitou o dia de hoje para se deslocar ao Parque Canino do Jardim da Ajuda. Em conversa com os populares, aproveitou o momento para falar dos seus compromissos com a causa animal.

“O PAN tem a causa animal na sua génese e está profundamente comprometido com a sua defesa. O bem-estar animal é um reflexo do que defendemos para uma sociedade justa, que acarinha e que promove a saúde e bem-estar de todos os seres. Ter um animal de companhia tem de ser visto pelo enorme e valioso papel que tem no combate à solidão, no desenvolvimento de competências sociais e tem de merecer, de todos e de todas, um olhar atento, promotor e fiscalizador do seu bem-estar”, aponta o partido, numa nota enviada à redação.

“Para muitos, ter e poder cuidar do seu animal é o único garante de uma companhia, de uma presença fiel que faz toda a diferença no dia-a-dia dessas pessoas. É a proximidade, o companheirismo e em muitos casos fazendo parte intrínseca da família. O Partido defende que é da responsabilidade total dos governantes o garantir das condições para que essa relação se desenvolva de forma justa e saudável. Um animal de companhia não é um luxo e há muito ainda por fazer na promoção do seu cuidado e bem-estar”, refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O PAN defende a criação de um plano de vacinação e esterilização gratuita para todos os animais de companhia, de forma gradual e com especial foco nas famílias carenciadas.

“Comprometemo-nos também com a promoção de condições para o desenvolvimento de mais e melhores centros de recolha animal, apetrechados com os meios humanos e financeiros necessários. Entre várias outras medidas, defendemos ainda a fiscalização e o acompanhamento dos animais utilizados para fins de mendicância, evitando abusos e maus tratos aos animais”, reforça.

O PAN Madeira mostra-se, deste modo, comprometido “com o apoio à causa animal”, mas diz precisar de “mais força para levar as suas propostas ao parlamento”.