Antigo túnel da Ribeira Brava terá ligação pedonal e ciclovia até Lugar de Baixo

Depois de conhecer melhor o projeto para a ampliação da promenade da Ribeira Brava, na visita que efetuou, acompanhado pelo secretario regional com a tutela de Economia e pelo presidente no município, à empresa BravaPlan, o presidente do governo regional anunciou que o investimento na baixa do concelho vai continuar.

Isso porque será aproveitado o antigo túnel da Ribeira Brava para fazer a ligação pedonal e em ciclovia ate ao Lugar de Baixo.

O governo pretende criar neste último local uma zona de lazer e de recreio da população, mantendo a ligação da ciclovia na marginal da Ribeira Brava.

O projeto, de alguma complexidade técnica, será alvo de estudos técnicos, atendendo à necessidade de ser construída uma estrutura de proteção por causa da eventual queda de pedras da falésia, para depois ser lançado.

Recorde-se que relativamente ao projeto de ampliação da promenade da Ribeira brava, “que já devia ter começado, mas que a situação de governo de gestão não permitiu, será um investimento superior a 13 milhões de euros e que vai mudar significativamente a marginal da Ribeira Brava, com ligação também pedonal e por ciclovia ao cais.

A criação de mais estacionamentos é outro objetivo.

Quanto à empresa hoje visitada, o empresário Emanuel Abreu apontou alguns dos projetos desenvolvidos em arquitetura e engenharia, bem como de fiscalização.

Teve um volume de negócios de 1,5 milhões de euros no ano passado e emprega 18 pessoas.