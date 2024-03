Cristina Pontes, membro da antiga direção da Associação Living Care, que administra os lares Bela Vista, Atalaia e de Câmara de Lobos, remeteu um esclarecimento, que é hoje publicado na edição impressa do JM, no qual nega boicotes à gestão financeira, isto na sequência da notícia que fez a manchete do JM no dia 21 de março.

Refira-se que, nessa publicação, o JM dava conta de obstáculos na gestão financeira e de pagamentos em atraso, nomeadamente a alguns enfermeiros. A instabilidade levou a ‘limpeza’ na administração de onde saem Tony Saramago e Cristina Pontes, num processo de ‘mexidas’ que chegaram à direção clínica.

No comentário enviado, Cristina Pontes refere, entre vários pontos, que, relativamente à parte em que a notícia menciona que, no segundo semestre de 2023, houve membros da então direção “a boicotar a boa execução da atividade da associação e dos contratos firmados com entidades regionais”, sendo essa a causa que foi apresentada por quem prestou declarações ao JM para o atraso nos pagamentos a fornecedores e empresas prestadoras de serviços, Cristina Ponte aponta “que tal não corresponde à verdade e visa criar dúvidas inadmissíveis sobre a minha pessoa”.

Mais sublinha que “a ora signatária sempre se pugnou por uma gestão financeira séria e rigorosa, que possibilitasse o cabal cumprimento dos compromissos firmados, salvaguardando os direitos dos trabalhadores e dos utentes”. Poderá ler a nota na íntegra na página 8 da edição de hoje do JM.

Cumpre salientar que este é um assunto que o JM tem vindo a acompanhar. Recorde-se, aliás, que também no dia 14 de fevereiro, o Jornal fez outra manchete dando conta da degradação do edifício da Bela Vista que suscita críticas de vários familiares dos 180 utentes da unidade de saúde. Nessa altura, o ‘Living Care’, que tem a concessão do Lar, admitia que o atual modelo “está esgotado e não responde às necessidades”, anunciando ao JM um investimento na ordem dos 20 milhões de euros para a requalificação e modernização do espaço.