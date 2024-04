Américo Dias e Mariana Nóbrega são os nomes indicados para a lista candidata do Chega para as eleições europeias.

“Ambos vão em representação da Região na candidatura do partido, que é liderada por António Tanger Correia, diplomata e político português, que atualmente desempenha funções de vice-presidente do partido.

Américo Dias é advogado, tem sessenta e cinco anos e vive e trabalha na Madeira há mais de vinte e cinco anos. Já Mariana Nóbrega tem vinte anos e está a concluir o estágio do curso superior de enfermagem da Escola Superior de Enfermagem São José Cluny. Ambos já integraram as listas do CHEGA em atos eleitorais anteriores.

Para Miguel Castro, a inclusão de dois militantes do Chega Madeira na lista candidata do partido às eleições europeias é prova da crescente consideração que as estruturas nacionais do Chega têm pela Madeira. Apesar da jovem idade do partido, que assinalou este ano o seu quinto ano de existência, o líder do Chega sublinha que é cada vez maior a influência e a participação de militantes madeirenses na vida nacional do Chega”, é sustentado em nota às redações.

“O Américo Dias é um dos nossos bons quadros e tem contribuído com a sua experiência e conhecimento para a vida do partido. Sabemos que irá representar o CHEGA-Madeira de forma digna na lista das europeias e que tudo fará para que, naquelas eleições, consigamos um resultado que nos permita continuar a crescer no contexto regional”, expõe Miguel Castro.

“Já a Mariana Nóbrega é uma jovem militante, em quem depositamos muita confiança para o futuro do partido. Apesar de ser menos experiente, conhece de perto os desafios dos jovens e está determinada a dar o seu contributo para que tenhamos uma Região e um país muito mais sensíveis às causas e expectativas da juventude”, acrescenta.