Os alunos das Escolas de 1.º ciclo da Região Autónoma da Madeira responderam ao desafio o Núcleo Regional da Madeira da Liga Contra o Cancro, em parceria com o SESARAM, para um concurso de desenhos relacionado com o ‘Março Azul’, dedicado à sensibilização para a prevenção do cancro do colorretal.

“Conheces o teu intestino” foi o mote da iniciativa, que contou com a colaboração da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e que resultou numa exposição, inaugurada hoje no Centro Comercial Plaza Madeira, que estará patente ao longo de todo o mês.

A partir de agora qualquer pessoa poderá ajudar a eleger os vencedores do concurso, escolhendo um dos 43 trabalhos entregues que considere ser o mais criativo e o que melhor represente a sensibilização para esta causa. O voto é realizado através de código QR, disponível na exposição.

Na abertura da exposição, o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, alertou para a importância da prevenção, realçando que o cancro colorretal é responsável por uma média de 11 mortes por dia.

Por seu lado, Bruna Gouveia, diretora regional de Saúde, e em representação do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, focou a sua intervenção no reforço da literacia em saúde, como forma de termos cidadãos mais informados e conscientes relativamente a estas problemáticas. Já Rubina Leal, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa e em representação do Presidente do Parlamento, felicitou a abordagem direcionada para as crianças, numa temática que é normalmente dirigida aos adultos.