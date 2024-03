O Serviço Regional de Saúde recebeu, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, os alunos do 11ºano da Escola Básica e Secundária de Machico.

Os alunos, sob a responsabilidade da professora Tânia Paixão, tiveram a oportunidade de realizar uma visita ao Centro de Simulação e de conhecer algumas das profissões da área da saúde, através de alguns profissionais do serviço de saúde da RAM, a saber: Regina Rodrigues (medicina), Vítor Correia (enfermagem), Eduardo Freitas (engenharia biomédica), Bruno Sousa (nutrição) e Catarina Claro (farmácia).

Na ocasião, todos partilharam a sua experiência profissional e o quão desafiante é abraçar uma profissão na área da saúde.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, presente na visita, abordou os desafios das áreas da saúde, as profissões do futuro nesta área e apresentou o projeto do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.