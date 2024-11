Com o propósito de aprofundar conhecimentos acerca da geodiversidade do Porto Santo, especialmente no estudo e identificação dos geossítios, uma turma de 10º ano da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, rumou até ao Porto Santo, onde irá ficar nos próximos dois dias.

“Integram o programa destes dois dias de trabalho a realização de um estudo mesoscópico do geossítio “Pico de Ana Ferreira” e dos demais geossítios da ilha, tais como a praia do Zimbralinho, o sítio dos Morenos, a fonte da Areia e, claro está, a praia de areia carbonatada biogénica mais conhecida do país, a par da realização do percurso pedestre vereda do Pico do Castelo”, é referido em nota à imprensa.