Quatro alunos da Escola Secundária de Francisco Franco estiveram em destaque nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia, na categoria do 11.º ano, ao conquistarem os três lugares do pódio nacional, realçou a escola numa nota enviada às redações.

Duarte Costa Nunes, o campeão olímpico da Biologia de 11.º ano, recebeu ‘a medalha de ouro’ da competição, Mafalda Sarmento Nunes e Eva Xavier Baptista conquistaram ex aequo ‘a medalha de prata’ e João Pedro Freitas obteve ‘o bronze’ neste concurso científico português na área da Biologia.

As Olimpíadas Portuguesas de Biologia, categoria de 11.º ano, contaram com a participação de mais de 3.500 alunos, oriundos de cerca de 250 escolas do continente e ilhas.

A professora Lucília Serralha, docente de Biologia e Geologia, coordenou e supervisionou cientificamente a participação dos alunos ‘da Francisco Franco’.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no passado fim de semana no Auditório Mariano Gago – Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.