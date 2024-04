Catarina Freitas, João Oliveira e Juan Mendes, alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, têm patente a fotografia “Boomerang” na exposição da conferência da Década do Oceano 2024, que está a decorrer em Barcelona.

De acordo com uma nota emitida pela escola, o reconhecimento do trabalho fotográfico destes alunos surge na sequência da participação no concurso “Nós, Jovens do Oceano”, que desafiou estudantes com participação ativa em iniciativas de educação azul a enviar uma fotografia ou um vídeo a explicar o que sentiram durante a experiência.

“Boomerang”, a fotografia destes estudantes da Francisco Franco, patente no Port Olimpic de Barcelona, destaca a forma como o lixo marinho está a preocupar as gerações mais jovens.

A Secundária de Francisco Franco é uma Escola Azul, estando a coordenação do projeto a cargo de Helena Camacho, docente de Informática.

Organizada pela UNESCO, a Conferência da Década do Oceano 2024, reúne em Barcelona 1.500 participantes, entre representantes dos Governos, dirigentes de setores ligados ao mar, organizações não-governamentais, universidades, empresas e sociedade civil.