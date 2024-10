No âmbito da empreitada de “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal – 2ª Fase”, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que será necessário realizar as seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária nos seguintes arruamentos:

Entre os dias 30 de outubro e 16 de novembro torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária e proibir a circulação de veículos pesados na Estrada Luso Brasileira, no segmento a norte entre a Estrada do Livramento e a o Caminho da Portada de Santo António, para execução de uma caixa.

Como alternativa ao trânsito pesado, deverá ser utilizada a Estrada do Livramento e a Estrada dos Marmeleiros.

Entre os dias 29 de outubro e 13 de novembro a circulação rodoviária estará também condicionada com proibição de estacionamento no Caminho da Portada, no segmento a norte, para execução de uma caixa e, entre os dias 31 de outubro e 15 de novembro, na Vereda do Pico da Pedra.