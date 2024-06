Alteração temporária de ciculação rodoviária no Nó do Lido

A Câmara Municipal do Funchal procederá, a partir de segunda-feira, até ao dia 26 de junho, à reabilitação da rede de distribuição de água potável na zona do Lido, no âmbito da empreitada municipal “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase”, operação esta que visa a melhoria do sistema de abastecimento, orientado para a redução de perdas de água, com o objetivo de garantir uma melhor qualidade do serviço prestado à população residente naquela área da cidade.