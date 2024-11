O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, no Caniçal, a segunda Central de Baterias instalada na Madeira pela EEM, após a central de baterias da Vitória.

A instalação deste segundo sistema de baterias na ilha da Madeira visa a criação das condições para o reforço da capacidade da produção de eletricidade renovável, através da substituição da reserva girante e apoio na gestão da rede, de modo a alcançar taxas de produção de eletricidade renovável superiores a 50% e permitir a operação do sistema elétrico, de forma segura.

Em nota de imprensa, o Gabinete da Presidência realça que a operação das duas centrais de baterias, em conjunto com o Compensador Síncrono, que está em fase de instalação, “permitirá operar todo o sistema elétrico, mesmo sem a componente térmica, isto é, sem combustíveis fósseis, em períodos de abundância de recursos renováveis.”

Trata-se de um investimento/cofinanciamento de 15,9 milhões de euros, apoiado pelos fundos europeus.

Acrescenta a mesma nota que a capacidade utilizável em AC (início de vida) é de 18,7 MW/16,1 MWh.

A conclusão desta obra está prevista para final deste ano.

“A instalação do compensador síncrono, em execução na freguesia do Caniçal, Machico, visa contribuir para a operação segura do sistema elétrico, com recurso integral a energias renováveis”, refere ainda a Presidência.

Terá uma capacidade mínima de 15 MVAr e um contributo relevante para a potência de curto-circuito, inércia natural e regulação de tensão, em situações de potência térmica muito baixa ou mesmo nula, isto é, sem geradores térmicos ligados à rede, sendo necessário para compensar parte das funções asseguradas pelos geradores térmicos, em complemento aos projetos de sistemas de baterias.

Assim, a solução combinada do novo sistema de baterias com o compensador síncrono vai permitir alcançar a exploração segura do sistema elétrico, num contexto de produção sem componente termoelétrica.

O compensador síncrono representa um investimento de oito milhões de euros, com verbas cofinanciadas pela União Europeia em 7,2 milhões de euros.

A obra encontra-se em fase final de execução, aguardando a chegada dos equipamentos pesados, em transporte por via marítima, para instalação na nave principal e nas celas de transformadores.