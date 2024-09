O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acaba de transmitir aos jornalistas que vai responder à audição parlamentar, requerida pelo JPP, sobre os incêndios, por escrito, conforme tem feito noutras ocasiões.

Neste caso, indo ao encontro daquele que é o regimento em vigor, que determina que o presidente pode responder por escrito.

Albuquerque rejeita que esteja a fugir a qualquer confronto pela não presença física.

O presidente falava à margem da cerimónia relativa à edição deste ano do Poliempreende no âmbito da Final Nacional do Concurso, a acontecer no Funchal e que esta manhã teve um momento de cerimónia no edifício da reitoria da Universidade Da Madeira (UMa).