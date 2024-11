Miguel Albuquerque reagiu, esta manhã, à indicação dos militantes do Juntos Pelo Povo (JPP) que, ontem, foram unânimes na decisão de votar a favor da moção de censura ao Governo Regional da Madeira.

“Mas eu estava à espera de outra coisa?”, disse o chefe do executivo regional, à margem de uma visita à obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, no Funchal.

“Eles já queriam fazer um governo sem ganharem as eleições”, afiançou ainda.

Recorde-se que, depois deste encontro com os militantes, o secretário-geral do JPP irá reunir brevemente a Comissão Política para dar conta da decisão das bases do partido. Só depois dessa reunião, o JPP dará a conhecer publicamente a posição final.

A votação da moção de censura vai realizar-se a 17 de dezembro, após o Orçamento para 2025.