O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou, hoje, na sessão solene do dia do concelho do Porto Santo, que o subsídio de mobilidade vai continuar a ser reforçado. Na área da Saúde e da Educação, o Executivo quer garantir o subsídio de insularidade. Palavras proferidas momentos depois da intervenção do presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista.

Sobre o subsídio de insularidade, sublinhou que a ideia é fixar profissional na ilha. E deixou um recado para Lisboa, referindo-se disponível para emprestar uma lata de tinta para ser pintada a parede do Tribunal.

No que toca ao turismo, Albuquerque lembrou a quebra da sazonalidade mas destacou que não se pode ter hotéis massificados de grande escala, que ponham em causa, o equilíbrio populacional.