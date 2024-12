O líder do PSD-Madeira e também presidente do Governo Regional, que acaba de subir ao palco do Madeira Tecnopolo, no jantar de Natal do partido, afirmou que nunca circulou tanto dinheiro na Região.

Lembrou a aprovação de um salário mínimo em 915 euros, paz, estabilidade e segurança pelo que defendeu que o partido tem assumido o compromisso. Mas não basta esta paz. É necessária paz política, como defendeu, questionando: “O que é que a oposição quer?”

Prosseguindo, disse que a oposição só quer deitar o Governo abaixo e tramar o povo. Apelando a que o oposição pense bem no que vai fazer, Miguel Albuquerque adiantou que há uma certa oposição que não passa de “pau mandado’.

“Eles que deitem o Goverbo abaixo. Nós estamos preparados para ir a eleições “, assegurou.

“Se a oposição deitar o Governo abaixo, vamos exigir eleições e vamos voltar a ganhar”. Palavras do líder do PSD-Madeira perante um milhar de pessoas no jantar do partido, no Madeira Tecnopolo. Referiu-se ainda às eleições autárquicas e afirmou que é para voltar a ganhar.

O líder do PSD-Madeira acaba de apelar à união do partido e lembrou que os adversários “não estão cá dentro [no Madeira Tecnopolo]”.

“Por favor, não cuspam no nosso prato!”, apelou Albuquerque, referindo que o passado não o interessa. O que quer é o futuro e a união do partido. Mensagem para os detratores dentro do PSD.