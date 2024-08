Às 19 horas deste domingo, irá realizar-se, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, uma conferência de imprensa de apresentação do ponto de situação relativamente ao incêndio.

A conferência conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, conforme fez saber a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil em comunicado.