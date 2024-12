Albuquerque elogia trabalho desenvolvido pelo SANAS

O presidente do Governo Regional da Madeira esteve presente esta tarde nas comemorações do 39.º aniversário SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar, na Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, ao Aterro Marítimo do Aeroporto da Madeira.

O chefe do Executivo da Madeira agradeceu o trabalho da Associação e pelo trabalho desenvolvido nas escolas. Os elogios estendem-se, ainda, à forma como o SANAS tem cumprido com os contratos-programa estabelecidos com o Governo, disponibilizando-se ainda com o trabalho nas praias.

Por sua vez, Frederico Rezende revelou a dificuldade em manter a Associação em funcionamento, numa despesa que ultrapassa os 200 mil euros.