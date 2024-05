O XV Governo Regional da Madeira está a ser ultimado, neste momento, na Quinta Vigia, numa reunião que junta Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues.

O líder centrista chegou há instantes à residência oficial do presidente do Executivo madeirense, com o objetivo de afinar a estratégia que volta a unir esforços entre o PSD e o CDS.

José Manuel Rodrigues será novamente indicado para a presidência da Assembleia Legislativa da Madeira, mas já sublinhou que o partido não pretende integrar a estrutura governativa, ao contrário do que sucedeu no passado recente.