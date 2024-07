O Governo está sensível ao pedido do pároco, para reposição da iluminação pública entre a vila e as Achadas da Cruz, admitiu, hoje, Miguel Albuquerque, no decorrer da 67ª edição da Feira do Gado. O governante, que está de visita ao evento que regista sempre grande afluência, explicou que a zona foi afetada pelos grandes incêndios e lembrou que o Governo esteve em gestão. No entanto, “todos os problemas fossem esse. Claro que vamos repor a iluminação”, sublinhou, em declarações aos jornalistas já depois de, acompanhado pela secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e também do presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, participar na missa campal.

Todas as variáveis do setor primário têm tido ganhos, referiu o presidente do Governo Regional, acrescentando que isso é constatável até pelo aumento do consumo e, sobretudo, dos produtos regionais. Sobre a Feira do Gado, admitiu que foi muito difícil de realizar este ano.

”Tivemos de recuperar a infraestrutura, que ainda não está a cem por cento. Estávamos em Governo de gestão, sem orçamento e, neste momento, depois da Feira, vamos concluir a reabilitação do espaço, que será direcionado para ser usado durante o ano pela população em geral”, adiantou Miguel Albuquerque. Oportunidade que aproveitou para dizer que, a partir de setembro, abrirá o novo Mercado Agrícola do Porto Moniz, onde decorrerá uma feira todos os meses. Um espaço que terá todas as condições para as pessoas comprarem os produtos.

Refira-se que o dia está ensolarado. O bom tempo tem feito com que as pessoas procurem sombra para acompanhar este evento que já se realiza há 67 anos, sempre com grande procura.