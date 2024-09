Albuquerque desconhece caso do Fanal mas defende que “áreas protegidas são para serem usufruídas”

Miguel Albuquerque admitiu hoje desconhecer o caso da festa de casamento realizada este fim de semana no Fanal, em zona de floresta protegida, tendo sublinhado, contudo, que estas “áreas são para serem usufruídas pela população”.

“Se não houve afetação do ecossistema e foi tudo limpo, não acho que isso seja um problema”, começou por referir o governante ao ser questionado pelo caso avançado pelo JM.

“Acho que as áreas são para serem usufruídas pelas pessoas, desde que seja feito de forma cívica e sem pôr em causa o ecossistema”, afirmou depois, observando se trata de “um caso de gestão de corrente” que não o obriga a ter um conhecimento concreto sobre o mesmo.

O goverante comentou este caso à margem da entrega de 12 novos contratos de concessão de incentivos para a criação de empresas, no âmbito do CRIEE – Programa de Criação de Empresas e Emprego, que decorreu no Salão Nobre do Governo Regional.