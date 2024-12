Miguel Albuquerque não compreende a justificação do grupo parlamentar do JPP para não aceitar o repto de Jorge Carvalho, sobre a discussão prévia em torno do Orçamento da Região para o próximo ano.

O presidente do Governo Regional, em declarações ao JM, considera que a justificação do JPP é “apenas mais uma desculpa para não reunir, uma vez que estas negociações sempre ocorreram dentro de um quadro que engloba um ou mais membros do Governo e o próprio grupo parlamentar”.

Apesar de o Governo Regional ter manifestado abertura para negociar com a oposição com o intuito de garantir a aprovação da proposta orçamental, Élvio Sousa refere ser imperativo que, a existirem reuniões, “serão lideradas por Albuquerque, na presença da Comissão Política do JPP e do Grupo Parlamentar”. De outra forma não aceita.