Miguel Albuquerque aconselha Manuel António Correia a reclamar junto do Conselho de Jurisdição relativamente ao facto de aquele ter dito que já teve acesso às atas e que há mais de 300 assinaturas validadas.

“Ele que reclame. Eu não faço ideia nenhuma”, afirmou o presidente do Governo e líder do PSD-Madeira aos jornalistas, há instantes, no final da longa cerimónia de aniversário dos 595 anos da freguesia de Câmara de Lobos.

Enquanto presidente do PSD, Albuquerque diz ter a maior confiança nas pessoas que compõem os órgãos do partido. “Não estamos a falar de canalha. Estamos a falar de juristas que compõem esses órgãos”, destacou.

Rodeado de Celso Bettencourt e de Leonel Silva, ambos potenciais candidatos à Câmara de Câmara de Lobos nas próximas autárquicas, Albuquerque referiu que é cedo para falar nisso. “Eu ainda não decidi as listas”, disse, para referir que é preciso que nos concentremos nas regionais.

Sobre a obra do teleférico do Curral das Freiras, o chefe do Executivo diz que avança porque estão em causa verbas privadas. Garantia de Albuquerque em reação à manchete do JM que dá conta que o investimento arranca no verão. Trata-se de um investimento fundamental, disse Albuquerque.