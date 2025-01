Agricultor de Gaula aposta em energias renováveis numa exploração de produção biológica

Abacate, figo, mango, pitaia, pitanga, romã e tangerina cultivados em modo de produção biológica, numa propriedade, em Gaula, visitada esta semana pelo diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural e por técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico.

A exploração agrícola de Tiago Dias fica localizada na freguesia de Gaula, no sítio da Lombadinha, ocupando uma área total de 6 250 m2, que resulta da recuperação de terrenos baldios.

De acordo com uma nota de imprensa da Secretaria Regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, este jovem agricultor beneficiou de apoios a investimentos de grande dimensão, através da submedida 4.1.2 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM 2020.

A tutela releva, nesta caso o facto do produtor apostar nas energias renováveis, mediante a instalação no local de painéis fotovoltaicos contribuindo assim para o meio ambiente, ao mesmo tempo que reduz a fatura energética.

A exploração, recentemente instalada, está atualmente direcionada para a produção de frutícolas, sobretudo abacate, figo, mango, pitaia, pitanga, romã e tangerina em modo de produção biológico, a serem escoados na sua totalidade para o mercado regional, mas, adianta a mesma fonte, é intenção do proprietário implementar um projeto de agroturismo, bem como apostar na produção de óleo essencial de abacate.

Marco Caldeira, citado no comunicado, destaca que as orientações estratégicas para o desenvolvimento da agricultura regional “visam também a introdução e expansão de modos de produção mais sustentáveis, a exemplo do modo de produção biológico, contribuindo, assim, para a preservação e proteção ambiental”.

Refere ainda que “estes contactos de proximidade são uma oportunidade para se inteirar dos desafios e necessidades atuais dos agricultores da Madeira e do Porto Santo, mas são também o reconhecimento do contributo fundamental da atividade para o reforço da capacidade competitiva da economia regional”.