Bom dia!

- A sessão de abertura do Congresso Internacional de Educação Artística 2024, está agendada para as 9h15, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

- Arranca às 10h30, no Pico do Areeiro, a cerimónia do 11º aniversário e rendição do Comandante da Estação de Radar nº4.

- Às 12h30, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, no Santo da Serra, as obras em curso no Campo de Golfe.

- Os Claustros do Convento de Santa Clara - Funchal, acolhem às 15h00, a apresentação da temporada 2024-2025 da Orquestra Clássica da Madeira.

- Pelas 17h00, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vice-presidente Bruno Pereira, visitam as obras de substituição da rede de água potável na Rua dos Netos.

- Na Biblioteca Municipal do Funchal, às 18h00, assista ao lançamento do livro “Amar & outros verbos” de Teresa Faria.

- Entre as 18h00 e as 21h00, na Casa do Povo de São Roque do Faial, vão decorrer as eleições para os órgãos sociais daquela instituição.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visita, às 18h30, a Expo Porto Santo 2024.

- Na Festa do Vinho Madeira, a decorrer na Praça do Povo, Funchal, às 19h00, realiza-se jantar harmonizado com Chefe convidado. A partir das 20h00, animação musical com DJ Nuno Marcial, seguida da atuação de Miguel Pires Trio.