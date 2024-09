João Nabais, advogado do autarca da Calheta, Carlos Teles, revelou esta tarde, à saída do Palácio da Justiça, que há um entendimento para que a juíza de instrução criminal possa tomar uma decisão sobre os arguidos detidos até ao final da tarde de amanhã.

Fazendo uma síntese do que hoje aconteceu no Juízo de Instrução Criminal, João Nabais explicou que os arguidos e respetivos advogados ouviram a leitura do despacho de indiciação.

”Terminada essa leitura, combinámos que, tendencialmente, os arguidos não vão prestar declarações [sobre os factos]”, adiantou. Assim, os trabalhos vão iniciar-se amanhã com a tomada de posição do Ministério Público sobre as medidas de coação e, em seguida, serão ouvidos os advogados. “Se tudo correr bem, interromperemos os trabalhos à hora de almoço, e tudo indica que a senhora juíza terá condições para dar a sua decisão ao final da tarde.”