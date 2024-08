O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional criticou veementemente, através de comunicado, a “arrogância, prepotência e falta de humildade habitual” do Governo Regional da Madeira, na figura do presidente Miguel Albuquerque que “desde o Porto Santo opina sobre algo que todos nós madeirenses aqui assistimos diariamente desde o dia 14 de agosto e que resolve recusar ajuda oferecida pela Republica no combate ao fogo que devasta o nosso património natural há pelo menos três dias, colocando vidas humanas e animais em risco e habitações”.

“O ADN que tanto tem defendido a protecção do Curral das Freiras contra a construção do teleférico, hoje assiste com muita preocupação e desolação à destruição do património natural daquela freguesia através dum incêndio que lavra as nossas florestas há dias, pois defendemos que havia tempo para solicitar ajuda no combate a este incêndio que ainda ontem passou por perto do Curral das Freiras e nem assim ‘o quero, posso e mando’ do Executivo Regional foi capaz de prevenir o que hoje tornou-se numa infeliz realidade.”

O partido relembra que “tem defendido nas últimas campanhas eleitorais que o regresso do gado ás nossas serras iria originar faixas corta-fogo mais naturais e eficazes, assim como a necessidade de mais efetivos na Policia Florestal na vigilância e prevenção de incêndios.”

Na nota assinada por Miguel Pita, o ADN aproveita a oportunidade para “questionar o Sr. Secretário da Saúde e Proteção Civil sobre quem são afinal os tais ‘anormais, incompetentes e canalhas que não têm lugar na nesta terra’ e se o seu número de telemóvel pessoal está acessível às pessoas que correm o risco de perderas suas casas”.

O Partido ADN questiona se “uma vez mais não haverá consequências politicas perante o que se passa na RAM e se os madeirenses se sentem realmente bem representados por este Executivo Regional.”