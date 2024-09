Em comunicado, o Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional, considera muito grave a posição tomada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia em não seguir o exemplo nacional de orientar as escolas na proibição do uso de telemóvel nos estabelecimentos escolares. Para o partido, a decisão regional “colocará em risco a qualidade do ensino na RAM e deixa os estabelecimentos de ensino numa posição fragilizada para uma eventual proibição sem o ‘aval do Governo Regional nesse sentido”.

O ADN-Madeira mostra-se “muito preocupado com o facto de ser possível um aluno gravar uma aula ou mesmo captar imagens sem autorização ou conhecimento do professor, colocando em causa os direitos de proteção de dados e imagem de todos os presentes, em que será também possível recorrer a ferramentas online (Apps) nos telemóveis, como é o caso da IA – Inteligência Artificial, que irão deturpar a real capacidade dos alunos nos trabalhos escolares, assim como colocarão o docente numa posição de difícil análise das reais capacidades dos alunos nas salas de aula”.

O partido aleta ainda para “o risco de ser possível enviar e receber mensagens durante as aulas, assim como efetuar chamadas de voz ou de imagem de forma clandestina, em que por exemplo, em aulas de revisões ou mesmo teste escrito, o aluno possa em tempo real enviar para fora da sala de aula informações privilegiadas que irão facilitar outros alunos que eventualmente tenham os seus testes ou exames de seguida.”

O ADN considera esta decisão do nosso Governo Regional como uma tremenda falta de respeito e consequente perda de autoridade para uma importante classe profissional cada vez mais subvalorizada nos tempos atuais, como é o caso dos nossos professores que tentam exercer a sua atividade profissional, perante uma sala de aula, em que alguns alunos estarão

mais atentos às redes sociais, colocando gostos, escrevendo comentários e publicando os seus “posts”, em detrimento de estarem atentos à matéria que está sendo lecionada pelo docente”

Na nota assinada por Miguel Pita, é feito um apelo aos encarregados de educação para, “perante esta incapacidade governativa na RAM em mais este tema”, sensibilizarem os seus filhos para “o bom senso e responsabilidade de eles voluntariamente não utilizarem os seus telemóveis nas salas de aula para efeitos desapropriados e que respeitem não só os docentes, como até mesmo os progenitores que investem na educação dos seus descendentes.

A concluir, “o partido ADN lamenta que o fator ‘Autonomia0 que a RAM beneficia em relação a todo o restante território nacional, seja usado desta forma leviana, muito deficiente e prejudicial para a qualidade de ensino dos nossos jovens que representam as nossas gerações futuras em termos sociais e profissionais, pois esta forma de atuar do nosso Governo Regional representa um total facilitismo e comodismo numa matéria muito importante como é o Ensino”.