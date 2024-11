O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), endereçou esta manhã, à imprensa, um comunicado onde Miguel Pita critica os salários que se praticam na administração da Águas e Resíduos da Madeira S.A.

Dizem considerar “imoral o aumento de 12% para o ano 2025 no tarifário da água proposto pela ARM – Águas e Resíduos da Madeira S.A., empresa essa de capitais exclusivamente públicos, em regime de (também) exclusividade e cujo Presidente do Conselho de Administração justifica ser o resultado duma “inflação acumulada” ao longo dos últimos anos”, observa Miguel Pita.

“O ADN - Madeira vem então por este meio, informar a população da RAM, consumidora de água potável dos absurdos valores salariais que são pagos nessa empresa, como é o caso dos 5.932,18€ brutos (remuneração base +despesas de representação + subsídio de alimentação), que é precisamente o que aufere mensalmente esse mesmo Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARM, que tem na sua equipa de trabalho dois Vice-Presidentes que auferem cada um a “módica” quantia de 5.356,95€mensais brutos (de acordo com a tabela remuneratória existente no site da empresa). O ADN - Madeira não compreende como é possível que o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, perante esta discrepância salarial para a nossa realidade portuguesa, ainda mais se tratando duma empresa que utiliza fundos públicos regionais, ignore esta injustiça social e considere “irrelevante” esse aumento de 12% por cada m3 desse importante recurso natural que é a ... água”, rematam.