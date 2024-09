Numa atualização aos números referentes à greve nacional dos enfermeiros, que decorre entre hoje e amanhã, o Sindicato dos Enfermeiros refere que a adesão supera os 80% na Região, contrariando os números avançados esta tarde pelo secretário regional Pedro Ramos.

Juan Carvalho, presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, especifica, dizendo que a adesão no Hospital dos Marmeleiros é de 87%, no Hospital João de Almada 85% e no Hospital Dr. Nélio Mendonça entre 80 e 82%, sendo esta de 67% nas unidades de cuidados primários.

Como avançado oportunamente pelo Jornal, segundo Juan Carvalho, a greve está a condicionar o serviço na consulta externa e no bloco operatório do Nélio Mendonça, onde várias cirurgias tiveram de ser reprogramadas.

Há, também, centros de saúde que se encontram sem quaisquer cuidados de enfermagem e outros a funcionar “a meio gás”.

Juan Carvalho recorda, nas declarações prestadas ao Jornal, que a greve convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que surge na luta pela valorização da grelha salarial e por mecanismos que compensem o risco e penosidade inerentes à profissão, se estende até ao final desta quarta-feira.