Bom dia!

- Arranca às 9h00 a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, no Colégio Infante D. Henrique, ao Caminho do Monte, nº 180.

- O auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia acolhe, entre as 9h30 e as 12h30, uma ação de formação, intitulada ‘O Treinador - Rumo à Excelência’, no âmbito do Dia Olímpico.

- Pelas 11h00, no concelho da Ponta do Sol, a inauguração da Casa de Colmo da Torre, na freguesia dos Canhas.

- Às 11h00, o presidente do Governo Regional visita as novas instalações da empresa Noblepassion, em Santo António da Serra.

- Entre as 14h30 e as 16h30, na ACIF, Rua dos Aranhas, 26, tem lugar uma ação de sensibilização sobre ‘Prevenção do consumo e abuso de substâncias psicoativas no ambiente laboral’.